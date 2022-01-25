Hindistan Çelik Bakanlığı yeni vasıflı çelik kapasitesi için 5,3 milyar $ yatırım bekliyor

Salı, 25 Ocak 2022 10:58:37 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hükümetin Üretimle Alakalı Teşvik (PLI) tasarısı kapsamında vasıflı çelik kapasitesi devreye alan çelik üreticilerine vereceği mali teşvikler sayesinde 5,3 milyar $’lık ek yatırım çekileceğini, yıllık 25 milyon mt’luk ek kapasitenin devreye alınacağını ve 525.000 kişiye istihdam sağlanacağını bildirdi.

Hükümete bağlı danışmanlık şirketi Mecon, devreye alınan yeni kapasitelerin değerine bağlı olarak 847 milyon $’a varan teşvik ödemelerinin yapılacağı PLI tasarısının uygulanmasından sorumlu olacak.

Bakanlık, devreye alınacak yeni 25 milyon mt’luk kapasiteyle birlikte toplam yerel vasıflı çelik üretim kapasitesinin 2026-2027 yıllarına kadar yıllık 42 milyon mt seviyesine çıkacağını belirtti.

PLI tasarısı kapsamında devreye alınan kapasiteler için 2023-2024 mali yılında yapılacak ödemeler, yerel üreticilerin talebi üzerine 2024-2025 mali yılına ertelenmişti.