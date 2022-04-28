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Hindistan Çelik Bakanlığı ve IRENA çelik sektörünün karbonsuzlaştırılmasına yönelik yol haritası hazırlıyor

Perşembe, 28 Nisan 2022 10:23:39 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), çelik üretiminde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artırılması ve yerel çelik sektöründe karbonsuzlaştırma ile karbon nötr bir ekosistem kurulmasına yönelik yol haritası oluşturmak amacıyla başkent Yeni Delhi’de bir araya geldi.

Görüşmelerde karbonsuzlaştırma, araştırma ve geliştirme, teknoloji alanında uluslararası iş birliği, doğrudan indirgenmiş yeşil demir üretimine yönelik pilot bir tesis kurmak için teknik ve maddi yardım ihtiyacı, termik enerji yerine yenilenebilir enerji kullanımı, küçük ölçekli sanayi işletmelerinin enerji verimliliğini artırmak için gereken teknolojiler üzerinde çalışmalar yapılması, karbon yakalamaya yönelik pilot tesislerin kurulması için gereken teknolojik ve maddi yardım ihtiyacı ve karbon yakalama teknolojisi gibi konuların da ele alındığı öğrenildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi 

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