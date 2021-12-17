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Hindistan Çelik Bakanlığı manganez üretimini artırması için MOIL’e talimat verdi

Cuma, 17 Aralık 2021 11:56:09 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı, mevcut çevre izinleri çerçevesinde üretimini artırması amacıyla hükümete bağlı manganez cevheri madencisi MOIL Limited’e talimat verdi.

Ülkenin toplam manganez cevheri rezervlerinin 93 milyon mt seviyesinde yer aldığını belirten bakanlık, toplam rezervin 33,16 milyon mt’unun veya %36’sının MOIL’in kontrolünde olduğunu ifade etti.

Şirket, 2020-2021 mali yılında, toplam tüketimin 2,48 milyon mt seviyesinde yer almasına rağmen 1,14 milyon mt manganez cevheri üretmişti.

Ulusal Çelik Politikası doğrultusunda, çelik üretiminin, 2030 yılına kadar, 300 milyon mt’a çıkarılmasının hedeflediği ve bu sayede, manganez cevheri talebinin 6,5 milyon mt seviyesine yükseleceği söyleniyor. Ferroalyaj ihracatı için gerekli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, toplam manganez talebinin, 2030 yılına kadar 10 milyon mt’a çıkması öngörülüyor.

MOIL, 2029-2030 yıllarına kadar manganez üretim kapasitesini 3,5 milyon mt seviyesine çıkarmayı planlıyor. Bu durum, kontrolü altındaki rezervler hesaba katıldığında, şirketin, üretimini önemli ölçüde artırabileceği anlamına geliyor.


Etiketler: Hint Yarımadası  madencilik  mangan cevheri  Hindistan  hammaddeler  |  benzer haberler »


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