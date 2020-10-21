Hindistan Çelik Bakanlığı kişi başına çelik tüketiminin artırılması için yol haritası istedi

Çarşamba, 21 Ekim 2020 15:22:43 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı, ülkede çelik sanayinin temel temsilcisi olan Hindistan Endüstri Konfederasyonu’dan (CII) önümüzdeki 30 gün içerisinde kişi başına çelik tüketiminin nasıl artırılabileceğini açıklayan bir rapor hazırlanmasını talep etti.

Bir hükümet yetkilisi, CII’dan söz konusu raporun hazırlanmasına katkı sağlamaları adına çeşitli bakanlıklarla görüşmesinin istendiğini söyledi.

Çelik Bakanı Dharmendra Pradhan, “Amaç belli. Ülkedeki kişi başına çelik tüketimini artırmak. Şu anda bu oran 74 kg seviyesinde ve bunu ne kadar artırırsak, o kadar fayda sağlayacağız,” şeklinde konuştu.

Bakan, CII’nn çelik, tarım, gıda işleme ve diğer birimlerin bakanlıklarıyla iletişime geçmesi ve bir ay içinde bir rapor sunması gerektiğini söyledi. Bakan, kamu projelerindeki çelik kullanımını detaylandırarak, hükümet tarafından yapılan kırsal konut inşaatında halihazırda 4,69 milyon mt çelik kullanıldığını ve konut projelerinin kalanı için 4,38 milyon mt daha çelik gerekeceğini söyledi. Birinci ve ikinci aşamaları onaylanmış, hükümet destekli yol projeleri içinse 1,02 milyon mt çelik gerekecek.