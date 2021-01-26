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Hindistan Çelik Bakanlığı kamu projelerinde tercih edilmesi için 49 adet demir ve çelik ürünü bildirdi

Salı, 26 Ocak 2021 11:54:48 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti, 49 adet yerli üretim demir ve çelik ürününün tüm kamu projelerinde öncelikli olarak tercih edileceğini bildirdi.

Çelik Bakanlığı’ndan bir yetkili, hazırlanan ürün listesinin, hükümetin yerli üretime öncelik verilmesine yönelik olan “Hindistan’da Üret” politikasıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Söz konusu 49 ürüne öncelik verilmesine yönelik bu kural, tüm kamu destekli ve yerel kuruluşlar tarafından uygulanacak.

Öncelik tanınacak ürünlerin listesi, devlete bağlı taşımacı Indian Railways’in kullanımı için çelik rayları ve boru, çelik tel, depolama tankı, konteyner, vagon ve diğer demir yolu taşıtları ile ev gereçlerini içeriyor.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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