Hindistan Çelik Bakanlığı entegre olmayan çelik üreticileri için yeni bir politika üzerinde çalışıyor

Pazartesi, 25 Nisan 2022 15:04:10 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı’nın entegre olmayan çelik üreticilerinin toplam çelik üretim seviyesinde gözlenen düşüşlere çözüm bulmak amacıyla yeni bir politika üzerinde çalışmaya başladığı duyuruldu.

Bakanlığa yakın kaynaklar, entegre olmayan üreticilerin üretiminin 2015 yılında toplam çelik üretiminin %55’ini oluşturmasına rağmen bu oranın 2021-2022 mali yılında %40’a gerilediğini belirtti.

Yerel çelik üretimindeki payın düşmesinde çoğunlukla hammadde tedarikinde yaşanan zorlukların, yüksek lojistik maliyetlerinin ve yeterli finansman alamamanın etkili olduğu dile getirildi. Yeni politikayla birlikte söz konusu sorunların ele alınmasının amaçlanacağı söyleniyor.

İndüksiyon fırınlı üreticilerin kapasite kullanım oranları yaklaşık %55 seviyesinde yer alırken, haddeciler %45 kapasite kullanım oranıyla faaliyet gösteriyor. Pelet üreticilerinin de kapasite kullanım oranları benzer şekilde %55-60 seviyesinde yer alıyor.

Ayrıca küçük ve orta ölçekli üreticilerin pota fırını gibi yeni teknolojilere geçiş yapamadığı ve bu nedenle hükümetin çelik ürünleri için belirlediği zorunlu kalite standartlarını karşılayamadığı ve satışlarının düşmesi tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.