Hindistan Çelik Bakanlığı entegre olmayan çelik üreticileri için istişare komitesi kurdu

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 10:14:12 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, entegre olmayan çelik üreticilerinin yaşadığı zorlukları belirlemek ve bunlara yönelik öncelikli eylem planı hazırlamak amacıyla istişare komitesi kurulduğu duyuruldu.

Çelik Bakanı Jyotiraditya Scindia’nın başkanlık edeceği komite, ilk toplantısını tüm sektör paydaşlarıyla birlikte 8 Ağustos tarihinde yapacak.

Entegre olmayan çelik üreticilerin hükümetin yerel çelik üretim kapasitesini yıllık 300 milyon mt seviyesine çıkarma hedefini gerçekleştirmede çok önemli bir rol oynaması öngörüsünün istişare komitesi kurma kararında etkili olmasına rağmen entegre olmayan üreticilerin toplam yıllık yerel çelik üretimindeki payının 2015 yılında kaydedilen %55’e kıyasla şu an %40 olduğu ifade edildi.

Çelik Bakanı dışında söz konusu komitede Hindistan İndüksiyon Fırınlı Üreticiler Birliği, Sünger Demir Üreticileri Birliği, Paslanmaz Çelik Geliştirme Birliği, Alaşımlı Çelik Üreticileri Birliği, Çelik Haddecileri Birliği, Pelet İmalatçıları Birliği ve Hindistan Ferroalyaj Üreticileri Birliği’nden de temsilciler yer alacak.