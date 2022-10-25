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Hindistan Çelik Bakanlığı entegre çelik üreticileri için istişare komitesi kurdu

Salı, 25 Ekim 2022 10:03:21 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, entegre çelik üreticilerinin hükümetin 2030 yılına kadar 300 milyon çelik üretim hedefine ulaşmasının önünde engel teşkil eden sorunlara öneriler getirmek ve çözümler sunmak amacıyla istişare komitesi kurulduğu duyuruldu.

Söz konusu komite, hem entegre hem de entegre olmayan üreticilerin temsilcilerinden, sektör birliklerinden, akademisyenlerden ve çelik sektörü ile bağlantılı olan emekli üst düzey hükümet yetkililerinden oluşuyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, bakanlık bu yılın Ağustos ayında entegre olmayan çelik üreticilerinin karşılaştığı sorunları çözmek amacıyla benzer bir komite kurmuştu.

Açıklamada, “Bakanlık olarak hem entegre hem de entegre olmayan çelik üreticileri için iki ayrı danışma kurulu kurduk. Söz konusu kurullar sektörün karşı karşıya olduğu sorunları ele alacak ve 2030 yılına kadar 300 milyon mt ham çelik üretim kapasitesi hedefini gerçekleştirmek amacıyla bu sorunları azaltmanın yolları üzerinde görüşmeler yapacak,” ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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