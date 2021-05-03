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Hindistan Çelik Bakanlığı Covid hastalarının tedavisi için 10.000 hasta yatağı tesis edilmesini istedi

Pazartesi, 03 Mayıs 2021 17:06:54 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hükümet yetkililerinden birinin yaptığı açıklamaya göre, Hint çelik üreticilerine, tesislerindeki oksijenin tıbbi amaçlı kullanıma kaydırılmasına yönelik talimatın verilmesinin ardından, Hindistan Çelik Bakanlığı, Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılması için 10.000 adet oksijen tüplü hasta yatağının tesis edilmesi talimatını verdi.

Çelik üretim tesislerinde bulunan sıvı oksijeni ülkedeki hastanelere taşımak için kullanılan kriyojenik tankerlerin sayısının sınırlı olması ve bu duruma ilişkin lojistik sıkıntılar nedeniyle, çelik üretim tesisleri, hastaların tedavisinde kullanılacak oksijen tüplü hasta yataklarını oksijen üretim tesislerinin yakınlarında kuracak.

Oksijenin, ülkedeki hastalara ulaştırılmasında güçlük yaşanması halinde, hastaların oksijen üretim kaynağının yakınına taşınmasına yönelik bir karar alınmıştı.

Bakanlığın talimatıyla, devlete bağlı Steel Authority of India Limited ve Rashtriya Ispat Nigam Limited gibi şirketlerden, oksijen üretim tesislerine bağlı 5.000 adet yatak tesis etmesi istenirken, kalan 5.000 adedi de Tata Steel, JSW Limited, ArcelorMittal Nippon Steel ve Jindal Steel and Power Limited gibi özel çelik üreticileri hazırlayacak.

Hindistan ikinci dalgadan en çok etkilenen ülke olarak son günlerde günlük 400.000 vaka sayısı bildirdi. Ülkenin çeşitli bölgelerindeki hastanelerde oksijen kıtlığının kritik düzeyde olduğu gelen bilgiler arasında.


Etiketler: ArcelorMittal  JSW Steel  Hint Yarımadası  Jindal  Hindistan  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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