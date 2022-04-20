Hindistan Çelik Bakanlığı çelik üretim kapasitesinin 2030 yılına kadar %80 artırılması talimatını verdi

Çarşamba, 20 Nisan 2022 11:17:05 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı’nın devlete bağlı çelik üreticilerine yıllık 25 milyon mt seviyesinde yer alan üretim kapasitesini 2030 yılına kadar en az %80 artışla yıllık 45 milyon mt seviyesine yükseltmeleri talimatı verdiği belirtildi.

Steel Authority of India Limited (SAIL), Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) ve NMDC Limited ile konu üzerine yapılan bir görüşmenin ardından bakanlığın söz konusu talimatı yayımladığı ifade edildi.

Demir cevheri madencisi NMDC Limited’in önümüzdeki birkaç aylık süre içerisinde yıllık 3 milyon mt kapasiteli tesisinde ticari üretime başlaması bekleniyor.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, “Yapılan değerlendirmelerden yola çıkılarak toplam yerel çelik üretim kapasitesinin 2030-2031 yıllarına kadar yıllık 300 milyon mt seviyesine ulaşacağına kesin gözüyle bakılıyor,” sözlerine yer verildi.