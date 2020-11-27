Hindistan Çelik Bakanlığı “çelik merkezleri” oluşturmak için plan taslağı sundu

Cuma, 27 Kasım 2020 10:32:15 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı, 2030 yılında yıllık 225 milyon mt yerel çelik talebini karşılamak ve entegre olmayan çelik üreticileri ile yan çelik birimlerinin piyasada daha büyük bir rol alacağı bir ortam yaratmak adına “çelik merkezleri” oluşturulması için plan taslağı sundu.

Çelik Bakanı Faggan Singh Kulaste, 2030 yılında 225 milyon mt yerel çelik talebinin karşılanması ve yıllık 300 milyon mt üretim yapılması için, entegre çelik sektörünün piyasada önemli bir oynaması gerektiğini söyledi.

Söz konusu plana göre, çelik merkezleri bölgelere ayrılacak ve hammadde erişimini sağlama almak için, çelik üreticilerinin çevresinde yan çelik birimleri ile entegre olmayan çelik üreticileri bulunacak.

Bu plan, üreticilerin maliyet rekabetçiliğini, lojistik verimliliğini ve üretim kalitesini iyileştirecek. Bu da ülkenin çelik ürünlerinde tamamen kendine yeterli hale gelme hedefini gerçekleştirmesini ve çelik merkezleri çevresinde istihdam yaratılmasını sağlayacak.