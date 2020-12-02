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Hindistan Çelik Bakanlığı çelik kaliteleri için zorunlu kalite kontrol yasasının geçerlilik süresini uzattı

Çarşamba, 02 Aralık 2020 12:24:27 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hükümet tarafından yayımlanan bir bildiriye göre, Hindistan Çelik Bakanlığı’nın teknik birimi, çelik kaliteleri için zorunlu kalite kontrol yasasının geçerlilik tarihini üç ila altı ay arasında uzattı.

Demir yolu ekipmanları için kıvrımlı ve sarmal yay imalatında kullanılan çeliğe dair zorunlu kalite kontrol yasasının geçerlilik tarihi üç ay uzatıldı ve yeni tarih 15 Şubat 2021 olarak belirlendi.

Bilya, makara ve rulman imalatında kullanılan karbon krom çeliğe dair zorunlu kalite kontrol yasasının geçerlilik tarihi üç ay uzatıldı ve yeni tarih 15 Şubat 2021 olarak belirlendi.

Yüksek karbonlu çelik filmaşin imalatında kullanılan çelik döküm kütük ingot, kütük ve bluma dair zorunlu kalite kontrol yasasının geçerlilik tarihi de üç ay uzatılarak yeni tarihi 15 Şubat 2021 olarak belirlendi.

Genel amaçlı mühendislikte kullanılan düşük, orta ve yüksek karbonlu soğuk haddelenmiş çelik şerit için söz konusu tarih altı ay uzatılarak 15 Mayıs 2021 olarak belirlenirken, yüksek ısılı cıvata çeliği için de söz konusu süre altı ay uzatılarak yeni tarih 15 Mayıs 2021 olarak belirlendi.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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