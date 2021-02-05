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Hindistan Çelik Bakanı: Cevher arzındaki kısıntı ve artan fiyatlar Odisha’daki madenlerin işletilmemesinden kaynaklanıyor

Cuma, 05 Şubat 2021 12:01:35 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanı Dharmendra Pradhan parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkede cevher arzındaki kısıntının ve fiyatlarındaki artışın Odisha eyaletindeki temelde 13 madenin işletilmemesinden kaynaklandığını belirtti.  

Fiyatlardaki artışa etki eden birçok faktör olduğunu belirten Pradhan, 2019 yılının Nisan-Kasım döneminde 152 milyon mt olan cevher üretiminin 2020 yılının aynı döneminde 112 milyon mt’a inmesinin etkili olduğunu söyledi.

Bunun temel sebebi ise Odisha’da lisansları ihale yoluyla yenilenen 13 madenin hala faaliyete alınmaması.

Fakat bir çelik sektörü analisti konuyla ilgili yaptığı yorumda, Odisha’daki madenlerin işletilmemesinin cevher fiyatlarındaki sıçramanın sebebi olamayacağını, çünkü Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) hariç ülkedeki her entegre çelik üreticisinin, devlete bağlı olsun yada olmasın kendi demir cevheri madeni bulunduğunu ve hammaddenin piyasadaki fiyatlandırmasına bağlı olmadıklarını ifade etti.


Etiketler: demir cevheri  Hint Yarımadası  hammaddeler  Hindistan  |  benzer haberler »


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