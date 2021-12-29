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Hindistan beş yıl içerisinde 50-70 adet oto hurda tesisi kurmayı hedefliyor

Çarşamba, 29 Aralık 2021 11:39:23 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Kara Yolu Taşımacılığı ve Kara Yolları Bakanı Nitin Gadkari, hükümetin, önümüzdeki beş yıllık süreçte 50-70 adet oto hurda tesisi kurmayı hedeflediğini bildirdi.

Kapsamlı bir altyapı oluşturulmasıyla birlikte oto hurdasından elde edilecek değerin %70’ten %90’a çıkacağını belirten Bakan Gadkari, aracın yaşına bakılmaksızın, kriterlere uygunluğa dayalı ve gönüllülük esasının hedeflendiği vatandaş merkezli bir hurda politikası uygulanacağını ifade etti. Uygunluk testini geçemeyen araçlara onarımların yapılmasının ardından yeniden teste ve gerekli görülürse muayeneye girme hakkı tanınacak. Söz konusu süreçlerin ardından, aracın ömrünü doldurduğu kesinleşecek.

Geçtiğimiz aylarda, Mahindra Cero, Tata Motors ve Maruti Suzuki Toyotsu gibi yerel otomobil devleri oto hurda tesisleri kurmak amacıyla eyalet hükümetleriyle anlaşmaya varmıştı.


Etiketler: Hindistan  otomotiv  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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