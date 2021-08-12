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Hindistan beş ülke ve AB ile yapılan serbest ticaret anlaşması görüşmelerine hız verecek

Perşembe, 12 Ağustos 2021 11:10:06 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti, yeni dış ticaret politikası doğrultusunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İngiltere, Avustralya, Kanada ve Avrupa Birliği ile imzalayacağı konuşulan serbest ticaret anlaşması görüşmelerine hız vereceğini açıkladı.

Serbest ticaret anlaşmasının imzalanacağı ilk ülkenin BAE olabileceği konuşuluyor.

Hindistan Ticaret Bakanı B.V.R. Subrahmanyam, “Serbest ticaret anlaşması stratejimizi yeniledik. Hindistan’ın dünyanın geri kalanıyla etkileşime geçmesi gerekiyor. Aksi halde, küresel piyasaların dışında kalacağız. Dünya iki yönlü, yerel veya bölgesel anlaşmaların yapıldığı bir düzene geçti,” açıklamasını yaptı.

Söz konusu hamle, Hindistan’ın geçtiğimiz yıl, Çin menşeli ürünlere erişimiyle ilgili endişelerine yeterli önemin verilmemesi gerekçesiyle, dünyanın en büyük ticaret blokunu oluşturan Çin destekli Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık’a katılmayı reddetmesi açısından önem taşıyor.

Hükümet yetkilisi, “Görüşmeleri hızlandırmamız sonucunda ilk olarak BAE ve ardından, en kısa sürede diğer ülkelerle de anlaşma sağlayacağız,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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