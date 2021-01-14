Hindistan bakanlar kurulu maden işletmelerine yönelik hukuk reformunu onayladı

Perşembe, 14 Ocak 2021 12:09:26 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan bakanlar kurulu, önümüzdeki dört ila beş yıl içinde maden üretimini iki katına çıkarmak ve kendine ait madeni olanlarla olmayanların üretimi arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak amacıyla madencilik sözleşmelerine yönelik reformları onayladı.

Bir hükümet yetkilisi, söz konusu ayrımın ortadan kaldırılmasıyla birlikte çelik, çimento ve termal enerji gibi son kullanıcı endüstrilerinin demir cevheri ile kömür madenlerinden yapacakları ticari satışlar ve kendi tüketimlerinde tamamen serbest olacağını söyledi.

Reformlar ayrıca madencilik sözleşmelerinin serbest bir şekilde devredilmesine imkan sağlayacak.

Madencilik Bakanlığı, daha önce işletmesi şirketlerin kendisine ait demir cevheri madenlerine dair kuralları esnetmişti. Buna göre, kendine ait madeni olan çelik şirketlerinin, yıllık toplam demir cevheri üretiminin en fazla %25’i kadarını serbest bir şekilde satmasına izin verilmişti.

Bakanlar kurulunun onayının ardından Madencilik, Maden Geliştirme ve Düzenleme Yasası 2015’in 10A (2b) ve 10A (2c) bölümleri değiştirilecek.