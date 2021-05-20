Hindistan AB ile serbest ticaret görüşmelerini yeniden başlatmak için ilk resmi adımı attı

Perşembe, 20 Mayıs 2021 15:03:21 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, 8 yıllık aranın ardından serbest ticaret anlaşması için Hindistan-AB görüşmelerinin yeniden başlatılmasına yönelik ilk resmi adımı attı.

Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal’in, AB’li mevkidaşı Valdis Dombrovskis ile geçtiğimiz hafta resmi bir görüşme yaparak serbest ticaret anlaşmasına yönelik görüşmelerin yeniden başlatılmasını istediği belirtildi. Söz konusu görüşmeler, bu ayın başında gerçekleşen Hindistan-AB Liderler Zirvesi’nde kararlaştırılmıştı.

İki ülke arasında görüşmelerin yeniden başlaması için farklı konulara yönelik müzakere gruplarının oluşturulmasının gerekeceği de eklendi.

Hindistan-AB İkili Ticaret ve Yatırım Anlaşması’na yönelik müzakereler 2007 yılında başlatılmış ancak 16 kez yapılan görüşmelerin ardından 2013 yılında askıya alınmıştı.