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Hindistan 2022 bitmeden Körfez ülkeleriyle serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor

Salı, 22 Şubat 2022 14:54:06 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal’ın 22 Şubat Salı günü yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile serbest  ticaret anlaşması imzalayan Hindistan 2022 yılı bitmeden Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ile benzer bir ekonomik işbirliği yapmayı hedefliyor.

Goyal açıklamasında, "Pazarlık gücümüz konusunda kendimizden eminiz. BAE ile hızlı bir şekilde görüşmeler gerçekleşirdik ve bu yıl Körfez ülkeleriyle benzer bir ticari anlaşma yapacağımızdan eminiz," dedi.

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi; Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve BAE’nin içinde yer aldığı bir ekonomik birlik.

Goyal ayrıca, yakın zamanda Kanada ile geçici bir serbest ticaret anlaşması yapılacağını duyurdu.  


Etiketler: Hindistan  çelik üretimi  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »

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