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Hindistan 2022-2023 mali yılının üçüncü çeyreğinde net nihai mamul ithalatçısı konumunda

Pazartesi, 09 Ocak 2023 10:06:50 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, 2022-2023 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) ithalatın dış piyasalara yapılan satışları aşmasıyla birlikte Hindistan net ithalatçı konumunda yer aldı.

Söz konusu çeyrekte toplam çelik ithalatı 1,84 milyon mt, toplam çelik ihracatı ise 1,14 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Yalnızca Aralık ayında çelik ithalatının yaklaşık 653.000 mt seviyesinde yer alarak 442.000 mt olan ihracatı geçtiği görüldü.

Çelik sektörü analistlerinden biri, Hindistan’ın geçtiğimiz yılın Mayıs ayında getirilen ve Kasım ayında kaldırılan %15 oranındaki ihracat vergisinin dış piyasa satışlarını olumsuz etkilemesi sonucunda net ithalatçı konumunda yer aldığını söyledi. Aynı analist, verginin kaldırılmasının ihracatın canlanmasına yönelik etkisinin henüz görülmediğini de ekledi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası İth/ihr İstatistikleri 

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