Hindistan 15 yaş ve üzeri tüm kamu araçlarını hurdaya çıkaracak

Salı, 29 Kasım 2022 14:06:16 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, merkezi hükümete ve eyalet hükümetlerine ait 15 yaş ve üzeri tüm araçların hurdaya çıkarılmasını zorunlu kılan bir yasa tasarısı hazırladı.

Kamuoyu görüşü alınacak söz konusu tasarı, kabul görmesi halinde 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu kapsamda 15 yaşını tamamlayan tüm araç türleri hurdaya çıkarılacak ve bu araçlara ruhsat verilmeyecek.

Söz konusu tasarının Kara Yolu Taşımacılığı ve Kara Yolları Bakanlığı’nın ülke genelinde her ilçede en az bir oto hurda tesisi kurulacağına yönelik bu yılın Eylül ayında yaptığı açıklama doğrultusunda hazırlandığı belirtiliyor.

15 yıllık kullanım ömrünü dolduran tüm kamu araçlarının hurdaya çıkarılmasının trafik sıkışıklığını azaltacağı ve hurdaya dayalı üretim yapan entegre olmayan çelik üreticilerinin de ihtiyacını karşılayacağı söyleniyor.