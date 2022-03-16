﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Şubat ayında %67,7 düştü

Çarşamba, 16 Mart 2022 13:46:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yıl Şubat ayında aylık %67,7 düşüşle 33.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sadece iç piyasaya mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan zengini bölgesi olan Pilbara'da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Avustralya  mangan cevheri  Okyanusya  hammaddeler  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

16 Mar

Avro bölgesinde sanayi üretimi Ocak ayında değişiklik göstermedi
16 Mar

Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Şubat döneminde %13,9 düştü
16 Mar

Strike Resources demir cevheri projesini Hedland Limanı’na bağlayacak
10 Mar

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları daha da artacak
21 Şub

Anglo American Grosvenor kömür madeninde faaliyetlerine yeniden başladı