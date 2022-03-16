Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Şubat ayında %67,7 düştü

Çarşamba, 16 Mart 2022 13:46:22 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yıl Şubat ayında aylık %67,7 düşüşle 33.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sadece iç piyasaya mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan zengini bölgesi olan Pilbara'da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.