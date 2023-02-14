Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Ocak ayında aylık %6,8 azaldı

Salı, 14 Şubat 2023 11:21:28 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Ocak ayında aylık %6,8 düşüşle ve yıllık %95,8 artışla 200.286 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sadece Çin’e ve Vietnam’a mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.