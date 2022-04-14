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Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Mart ayında %95,3 arttı

Perşembe, 14 Nisan 2022 11:50:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yıl Mart ayında aylık %540,6 ve yıllık %95,3 artışla 211.398 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sadece Çin’e mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan zengini bölgesi olan Pilbara'da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: mangan cevheri Avustralya Okyanusya ith/ihr istatistikleri 

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