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Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Kasım ayında aylık %13,3 azaldı

Pazartesi, 19 Aralık 2022 11:08:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Kasım ayında aylık %13,3 düşüşle ve yıllık %36,1 artışla 100.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sadece Çin’e mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan zengini bölgesi olan Pilbara'da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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