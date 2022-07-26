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Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Haziran ayında aylık %34,7 düştü

Salı, 26 Temmuz 2022 10:45:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Haziran ayında aylık 34,7 ve yıllık %6,6 düşüşle 70.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sadece Çin’e mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan zengini bölgesi olan Pilbara'da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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