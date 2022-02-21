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Hedland limanından yapılan mangan cevheri ihracatı Ocak ayında %53,3 düştü

Pazartesi, 21 Şubat 2022 12:15:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, bu yıl Ocak ayında Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı aylık bazda %53,3 düşüşle 102.300 mt seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında Hedland limanından sadece Çin’e mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan zengini bölgesi olan Pilbara'da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Avustralya  mangan cevheri  Okyanusya  |  benzer haberler »

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