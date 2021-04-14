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Hedland limanından yapılan mangan cevheri ihracatı Mart ayında yıllık %1,7 düştü

Çarşamba, 14 Nisan 2021 10:52:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, bu yıl Mart ayında Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı yıllık bazda %1,7 düşüşle 108.235 mt seviyesinde yer aldı.

Mart ayında Hedland limanından Vietnam’a 77.000 mt, Avustralya’ya ise 31.235 mt mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan zengini bölgesi olan Pilbara'da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Okyanusya  mangan cevheri  Avustralya  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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