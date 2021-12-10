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Hedland limanından yapılan mangan cevheri ihracatı Kasım ayında %58,8 düştü

Cuma, 10 Aralık 2021 09:47:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, bu yıl Kasım ayında Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı aylık bazda %58,8 düşüşle 73.500 mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında Hedland limanından sadece Çin’e mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan zengini bölgesi olan Pilbara'da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Okyanusya  Avustralya  mangan cevheri  |  benzer haberler »


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