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Hedland limanından yapılan mangan cevheri ihracatı Eylül ayında %44 düştü

Cuma, 15 Ekim 2021 10:44:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, bu yıl Eylül ayında Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı aylık bazda %44 düşüşle 73.500 mt seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında Hedland limanından sadece Çin’e mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan zengini bölgesi olan Pilbara'da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Okyanusya  mangan cevheri  Avustralya  |  benzer haberler »


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