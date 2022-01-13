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Hedland limanından yapılan mangan cevheri ihracatı Aralık ayında %198,4 arttı

Perşembe, 13 Ocak 2022 12:09:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, bu yıl Aralık ayında Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı aylık bazda %198,4 artışla 219.343 mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında Hedland limanından sadece Çin’e mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan zengini bölgesi olan Pilbara'da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Okyanusya  Avustralya  mangan cevheri  |  benzer haberler »


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