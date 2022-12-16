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Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Kasım ayında aylık %1,5 arttı

Cuma, 16 Aralık 2022 12:30:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %1,5 ve geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla %9,7 artışla 47,58 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Ekim ayına kıyasla %1,4 düşüşle ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %13,8 artışla 41,53 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 2,93 milyon mt ile Güney Kore ve 2,09 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya'nın demir cevheri zengini bölgesi olan Pilbara'da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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