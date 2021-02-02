Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında %46,9’a geriledi

Salı, 02 Şubat 2021 12:19:27 (GMT+3) | Şanghay

Hebei eyaleti Metalürjik Endüstri Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Ocak ayında Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi (PMI) aylık 5 puan düşüşle %46,9 seviyesine geriledi. Söz konusu ayda, Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi eğilimi, aylık 1,5 puan düşüşle %44,3’e gerileyerek Çin’in tamamıyla aynı seyri izledi.

Ocak ayında Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 9,6 puan düşüşle %47,5 seviyesinde yer aldı. Eyalette Corona salgınının kötüye gitmesi nakliyat ve inşaat sektörlerini olumsuz etkiledi ve bu da yeni sipariş endeksine yansıdı.

Ocak ayında yeni ihracat sipariş endeksi ise bir önceki aya kıyasla 2 puan artarak %47,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu artışta dış piyasalarda çelik talebini artması etkili oldu.

Söz konusu ayda, Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 8,5 puan düşüşle %41,5 seviyesinde yer aldı. Salgından dolayı eyaletteki çelik üreticilerinin bir kısmı üretimlerini kıstı.

Aynı zamanda, Hebei eyaletindeki nihai mamul stok endeksi aylık 5,4 puan artarak %55 seviyesinde yer aldı.

Ayrıca, Hebei’deki çelik sektörü hammadde stok endeksi aylık bazda 3,4 puan düşüş göstererek %39,1 seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayındaki Çin Yeni Yılı tatili sebebiyle son kullanıcıların üretimlerini durduracakları ve bu yüzden Hebei çelik sanayinin durgun seyredeceği düşünülüyor.