Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında %52,4’e yükseldi

Salı, 06 Nisan 2021 14:50:26 (GMT+3) | İstanbul

Hebei eyaleti Metalürjik Endüstri Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Mart ayında Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi (PMI) aylık 6,7 puan artışla %52,4 seviyesine geldi. Söz konusu ayda, Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi eğilimi, satın alma yöneticileri endeksi aylık 0,7 puan düşüşle %47,9’a inen Çin’in tamamıyla farklı bir seyir izledi.

Mart ayında Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 14,7 puan artışla %60,9 seviyesinde yer aldı. İnşaat sektörü faaliyetlerinin yeniden başlaması çelik talebini artırdı.

Mart ayında yeni ihracat sipariş endeksi ise bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artarak %49,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu artışta dış piyasalarda çelik talebinin artması etkili oldu.

Söz konusu ayda, Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 3,6 puan artışla %45,7 seviyesinde yer aldı. Endeksin hala 50 puanın altında olması, üretimin önceki aya kıyasla daha yavaş da olsa azaldığını gösteriyor.

Aynı zamanda, Hebei eyaletindeki nihai mamul stok endeksi aylık 20,1 puan düşerek %41,3 seviyesinde yer aldı. Bu durumda tatil sebebiyle Şubat ayında stoklar sertçe yükselirken, Mart ayında talebin iyi olması etkili oldu.

Ayrıca, Hebei’deki çelik sektörü hammadde stok endeksi aylık bazda 19,9 puan düşüş göstererek %50,6 seviyesinde kaydedildi.

Hebei Eyaleti Metalürjik Sanayi Birliği başkanı Chi Guiyou, Tangshan’daki üretim kesintilerinden dolayı Mart ayında çelik üretiminin nispeten düşük seviyelerde yer aldığını belirtti. Çin’in kuzeyinde inşaat sektörü faaliyetleri ikinci çeyrekte tam kapasite gerçekleşecek ve bu önümüzdeki ay ülkede çelik sektörünün iyi bir büyüme kaydedeceğine işaret ediyor.