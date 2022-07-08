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Hebei’de yer alan çelik şirketleri A seviye çevre koruma performansına ulaşacak

Cuma, 08 Temmuz 2022 10:40:04 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Hebei eyalet hükümeti, buradaki çelik şirketlerinin tamamen A seviye çevre koruma performansına ulaşmasını hedefleyen bir çalışma planı yayımladı.

Planda eyaletteki çelik şirketlerinin, şu anda 12 A seviyesinde olan çelik şirketleri baz alınarak üç yıl içerisinde A seviye koruma performansına ulaşacakları belirtildi. Eyalette bulunan altı çelik üreticisinin devredilmesi ya da iflas etmesi beklendiği için, dokuzu 2022, 25’i 2023 ve 10 tanesi de 2024 yılında olmak üzere toplam 44 çelik üreticisinin A seviye çevre koruma performansına ulaşması bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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