Hebei’de çelik işletmeleri 2025 yılına kadar şehir merkezlerinden taşınacak

Çarşamba, 24 Kasım 2021 16:48:27 (GMT+3) | Şanghay

Hebei eyaleti hükümeti, 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı sürecinde (2021 2025), Pekin-Tianjin-Hebei ekolojik çevre bölgesinin inşasına ilişkin bir genelge yayımladı.

Hebei eyaleti hükümeti, 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı sürecinde (2021 2025), Pekin-Tianjin-Hebei ekolojik çevre bölgesinin inşasına ilişkin bir genelge yayımladı. Genelgede, Tangshan ile Handan’da kurulacak sektörel kümelerle ve Caofeidian ile Bohai’de limanların etrafında inşa edilecek çelik sektörü üsleriyle birlikte eyaletteki çelik işletmelerinin 2025 yılına kadar şehir merkezlerinden taşınacağı belirtildi.

Öte yandan, çelik sektörü, denetimlerin ve çok düşük karbon salımına geçişin yanı sıra Shijiazhuang, Handan ve Xingtai gibi başlıca şehirlerde karbon salımının azaltılmasını da hızlandıracak.