Hebei’de 1.000 metreküpün altındaki yüksek fırınlar yıl sonunda kapatılacak

Perşembe, 11 Ağustos 2022 15:43:56 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in başlıca çelik üretim merkezi olan Hebei eyaleti, kapasite fazlasını ortadan kaldırma ve izinsiz yeni üretim faaliyetlerinin önüne geçme çabalarını güçlendirmeye devam edecek. Hebei Eyaleti Kalkınma ve Reform Komisyonu’na göre, bu amaçla eyalette 1.000 metreküp kapasitenin altındaki yüksek fırınlar ve 100 mt kapasitenin altındaki konvertörler 2022 yılının sonunda kapatılacak. Sadece pik demir ve vasıflı çelik üreticileri bu kararın dışında tutulacak.

Böylece, Hebei’de bulunan önde gelen çelik şirketleri stratejik birleşmeler ve yeniden yapılanmalar konusunda teşvik edilmiş olacak ve Hebei eyaletindeki en büyük 10 çelik üreticisinin toplam üretimi, eyaletteki toplam üretim kapasitesinin %70’inden fazlasını oluşturacak.

Hebei eyaleti 2021 yılında, enerji tüketimini ve hava kirliliğini azaltmak adına toplamda 38 yüksek fırın ve 27 konvertörün faaliyetlerine son vermişti.