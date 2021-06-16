Hebei Iron & Steel Group ekipman yenileme projelerine yeniden başlıyor

Çarşamba, 16 Haziran 2021 16:00:56 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in önde gelen çelik üreticilerden Hebei Iron & Steel Group, dört üretim tesisinde, eski teknolojili yıllık 22,28 milyon mt ham çelik üretim ve 21,85 milyon mt izabe kapasitelerini yenilemeyi içeren ekipman yenileme projelerini yeniden başlatacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 18,22 milyon mt ham çelik üretim ve 15,64 milyon mt izabe kapasitelerine sahip yeni ekipmanlar kurulacağı bildirildi. Şirket, yenileme çalışmalarına birkaç yıl önce başlamak istemiş ve söz konusu projeyi, 2017 ile 2019 yılları arasında gerçekleştirmeyi planladığını açıklamıştı.