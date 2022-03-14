﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hebei eyaleti çelik sektörünün brüt kârı 2021 yılında 76,91 milyar RMB oldu

Pazartesi, 14 Mart 2022 11:07:51 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Hebei Eyaleti Kalkınma ve Refah Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Hebei eyaleti çelik sektörünün faaliyet kârı 2021 yılında yıllık %32,4 artışla 1,76 trilyon RMB (280 milyar $), brüt kârı ise yıllık %31,5 artarak 76,91 milyar RMB (12,2 milyar $) seviyelerinde yer aldı.

Geçtiğimiz yıl, Hebei eyaleti kapasite düşürmeye yoğunlaşarak çelik sektörü üretim kapasitesini 200 milyon mt seviyesinde tuttu. 2021 yılının sonunda, eyalette 39 çelik üreticisi bulunduğu ve çelik üretim kapasitesinin %70’ini özel çelik üreticilerinin oluşturduğu belirtildi. Ayrıca eyalette yer alan 14 çelik üreticisinin yıllık üretiminin 5 milyon mt seviyesini aştığı ifade edildi.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

11 Mar

CITIC Pacific Special Steel’in net kârı 2021 yılında %31,84 arttı
01 Mar

Handan 21 Şubat-31 Mart tarihlerine yönelik üretim kontrol planını yayımladı
24 Şub

Çin’de 145 milyon mt çelik kapasitesi çok düşük karbon salımlı üretime geçiş yaptı
24 Şub

Çin’de temel nihai mamul stokları Şubat ortasında %14,8 arttı
18 Şub

CISA: Çin’in çelik talebi bu yıl değişiklik göstermeyecek