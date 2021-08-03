Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında %47,9’a çıktı

Salı, 03 Ağustos 2021 12:16:13 (GMT+3) | Şanghay

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Temmuz ayında aylık 3,5 puan artışla %47,9 seviyesine çıktı.

Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi trendinin ise söz konusu ayda, aylık 2 puan düşüşle %43,1’e gerilediği belirtildi.

Temmuz ayında, Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 13,7 puan artışla %48,5 seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda, sıcak havalara ve ülkenin bazı bölgelerinde yaşanan sele bağlı ölü sezon nedeniyle son kullanıcı talebi cansız olurken, tüccarların, çelik fiyatlarındaki artışın ardından stok yenilemeye istekli olduğu gözlendi.

Söz konusu ayda, Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 2,2 puan düşüşle %46,3 seviyesinde yer aldı. Temmuz ayında, üretime getirilen kısıtlamalar, çelik üretimini olumsuz etkiledi.

Bununla birlikte, Hebei eyaletindeki nihai mamul stok endeksi aylık 7,9 puan düşerek %48,9 seviyesine yer aldı.

Ayrıca, Hebei’deki çelik sektörü hammadde stok endeksi aylık 6,5 puan düşerek %41,3 seviyesinde kaydedildi.

MIA’ya göre, sıcak havaların kademeli olarak azalmasına bağlı olarak talep, artış gösterecek. Soğuk sac ve galvanizli sac ihracatındaki vergi iadesi uygulamasının iptalinin kısa vadede ihracatı olumsuz etkileyecek olsa da uluslararası piyasalardaki ekonomik kalkınmanın ve fiyat avantajının ihracatı artıracağı belirtildi. Çelik fiyatlarının, Ağustos ayında toparlanma trendi göstermesi bekleniyor.