Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında %45,7’ye geriledi

Pazartesi, 01 Mart 2021 14:20:25 (GMT+3) | Şanghay

Hebei eyaleti Metalürjik Endüstri Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Şubat ayında Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi (PMI) aylık 1,2 puan düşüşle %45,7 seviyesine geriledi. Söz konusu ayda, Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi eğilimi, satın alma yöneticileri endeksi aylık 4,3 puan artışla %48,6’ya yükselen Çin’in tamamıyla farklı bir seyir izledi.

Şubat ayında Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 1,3 puan düşüşle %46,2 seviyesinde yer aldı. Eyalette Corona salgınının kötüye gitmesi ve yerel çelik üreticilerinin tatil öncesinde piyasadan çekilmesi, söz konusu ayda talebin zayıflamasına yol açtı.

Şubat ayında yeni ihracat sipariş endeksi ise bir önceki aya kıyasla 1,5 puan artarak %49 seviyesinde gerçekleşti. Bu artışta dış piyasalarda çelik talebinin artması etkili oldu.

Söz konusu ayda, Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 0,6 puan artışla %42,1 seviyesinde yer aldı.

Aynı zamanda, Hebei eyaletindeki nihai mamul stok endeksi aylık 6,4 puan artarak %61,4 seviyesinde yer aldı.

Ayrıca, Hebei’deki çelik sektörü hammadde stok endeksi aylık bazda 2,1 puan düşüş göstererek %37 seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında, küresel piyasadaki enflasyon beklentileri fiyatları canlandırdığı için, Çin Yeni Yıl tatili dahi çelik fiyatlarının keskin bir şekilde artmasını önleyemedi. Ancak, söz konusu ayda sınırlı sayıda satış gerçekleşti. Mart ayında, çelik talebinin önemli oranda iyileşerek, yüksek demir cevheri fiyatları nedeniyle çelik fiyatlarını yukarı çekmesi bekleniyor.