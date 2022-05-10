Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Nisan’da %44’e geriledi

Salı, 10 Mayıs 2022 11:24:39 (GMT+3) | Şanghay

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Nisan ayında aylık 4,2 puan düşüşle %44 seviyesine geriledi. Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi trendinin ise söz konusu ayda, aylık 3,8 puan düşüşle %40,5’e gerilediği belirtildi.

Nisan ayında, Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 2 puan düşüşle %43,2 seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, eyaletin çelik sektörü yeni ihracat siparişi endeksi aylık 14,5 puan düşüşle %45,5’e geriledi.

Nisan ayında, Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 4,5 puan düşüşle %45,5 oldu. Covid-19 salgınına karşı alınan sıkı önlemler çelik sektörünü olumsuz etkiledi.

Bununla birlikte, Hebei eyaletindeki nihai mamul stok endeksi aylık 3,9 puan artarak %68,2 seviyesinde yer aldı.

Buna ek olarak, Hebei eyaletinin çelik sektörü hammadde stok endeksi aylık 20,2 puan düşüşle %25 seviyesine geriledi.

Aynı ayda, eyaletin hammadde satın alma endeksi aylık 10,5 puan düşüşle %70,5 seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayında, Çin hükümeti Covid-19 salgınına karşı aldığı önlemlerin ardından ekonomik gelişimi desteklemek için belirli politikalar yayımladı. Bunların çelik tüketimini canlandırması beklenirken, çelik talebi de kademeli bir şekilde iyileşecek. Bu nedenle, Hebei eyaleti çelik sektörü Mayıs ayında iyileşme gösterebilir.