Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında %49,6’ya geriledi

Cuma, 04 Haziran 2021 13:34:00 (GMT+3) | Şanghay

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Mayıs ayında aylık 4 puan düşüşle %49,6 seviyesine geriledi.

Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi trendinin söz konusu ayda, aylık 0,7 puan artışla %46,1’e çıkarak Çin’in tamamından farklı bir seyir izlediği belirtildi.

Mayıs ayında Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 10,7 puan düşüşle %51,4 seviyesinde yer aldı. Söz konusu haftada, arz ve talebin fiyatları etkilemesi nedeniyle çelik fiyatlarında büyük değişimler gözlendi.

Yeni ihracat sipariş endeksi ise bir önceki aya kıyasla 0,7 puan düşerek %49,2 seviyesinde geriledi. Bu düşüşte, ihracat vergi iadesinin iptal edilmesi etkili oldu.

Söz konusu ayda, Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 0,4 puan artışla %49,9 seviyesinde yer aldı. Tansghan şehrinde devam eden üretim kısıtlaması üretimi yavaşlatsa da elde edilen kârın iyi seyretmesi, üretimin büyük düşüşler yaşamasının önüne geçti.

Aynı zamanda, Hebei eyaletindeki nihai mamul stok endeksi aylık 7 puan artarak %47,7 seviyesine çıktı. Çelik fiyatlarındaki büyük değişimler son kullanıcı alımlarını olumsuz etkiledi.

Ayrıca, Hebei’deki çelik sektörü hammadde stok endeksi aylık 4,3 puan düşüşle %42,2 seviyesinde kaydedildi. Çelik fiyatlarındaki sert artış ve düşüşler, hammadde fiyatlarında büyük değişimler görülmesine yol açtı. Bu nedenle, çelik üreticilerinin gerektikçe alım yapması sonucunda stok azalmasına yol açtı. Bunun yanında, eyaletteki hammadde satın alma endeksi aylık 1,3 puan düşüşle %50,2’ye geriledi.

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği Başkanı Chi Guiyou, sert fiyat artışlarının ve düşüşlerinin çelik sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi. Guiyou, Hebei eyaletinde yer alan çelik üreticilerinden, son kullanıcı ve üreticilerle birlikte maliyet baskısını göz önünde bulundurmasını ve ekonomik kalkınma için “dengeleyici” rol oynamasını istedi.