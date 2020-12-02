Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayında %51’e geriledi

Çarşamba, 02 Aralık 2020 12:35:59 (GMT+3) | Şanghay

Hebei eyaleti Metalürjik Endüstri Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Kasım ayında Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi (PMI) aylık 0,8 puan düşüşle %51 seviyesine geriledi. Söz konusu ayda, Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi eğilimi, aylık 3,5 puan artışla %49,3’e yükselen Çin’in tamamından farklı bir seyir izledi.

Kasım ayında Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 1,4 puan düşüşle %53,3 seviyesinde yer alarak üst üste yedinci ay %50’nin üzerinde kaydedildi ve çelik talebinin iyi seviyelerde yer aldığını yansıttı.

Yeni ihracat sipariş endeksi ise aynı ayda, ihracat pazarında görülen iyileşme nedeniyle bir önceki aya kıyasla 3,9 puan artarak %46,2 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu ayda, Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 0,9 puan düşüşle %50,9 seviyesinde yer aldı.

Aynı zamanda, Hebei eyaletindeki nihai mamul stok endeksi aylık bazda değişim göstermeyerek %50 seviyesinde yer aldı.

Ayrıca, Hebei’deki çelik sektörü hammadde stok endeksi aylık bazda 0,9 puan düşüş göstererek %44,6 seviyesinde kaydedildi.

MIA İcra Kurulu Başkanı Chi Guiyou, Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksinin, iyileşen ulusal ekonomi sayesinde %50’nin üstünde kalmaya devam edeceğini öngördü.

Aralık ayı itibarıyla, hava soğuyacağından çelik talebi azalacak. Öte yandan, üretim maliyetleri yüksek olsa da, çelik üreticileri üretimi durdurmak yerine normal operasyon seviyelerinde faaliyet göstermeyi tercih etti. Bölgedeki talebin az olması nedeniyle Aralık ayında Çin’in kuzeyindeki arz ülkenin güneyine kayacak, bu da ülkenin kuzeyindeki arz baskısını hafifletecek. Çin’in kuzeyinde çelik fiyatlarının, zayıf talep beklentileri ve piyasa oyuncularının düşüş beklentilerine bağlı olarak artış göstermesi bekleniyor.