Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Haziran ayında %44,4’e geriledi

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 13:29:03 (GMT+3) | Şanghay

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Haziran ayında aylık 5,2 puan düşüşle %44,4 seviyesine geriledi.

Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi trendinin söz konusu ayda, aylık 1 puan düşüşle %45,1’e gerilediği belirtildi.

Haziran ayında, Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 16,6 puan düşüşle %34,8 seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda, ölü sezon nedeniyle son kullanıcıların, yalnızca ihtiyaçları doğrultusunda alım yapmasının satışları düşürdüğü gözlendi.

Yeni ihracat sipariş endeksi ise bir önceki aya kıyasla 4,3 puan düşerek %44,9 seviyesine geriledi. Bu düşüşte, ihracattaki vergi iadesi uygulaması etkili oldu.

Söz konusu ayda, Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 1,4 puan düşüşle %48,5 seviyesinde yer aldı. Çin Komünist Partisi’nin 100. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Haziran ayında üretimde çok sıkı kısıtlamalar uygulandı.

Aynı zamanda, Hebei eyaletindeki nihai mamul stok endeksi aylık 9,1 puan artarak %56,8 seviyesine çıktı. Ölü sezonda çelik talebi gevşedi.

Ayrıca, Hebei’deki çelik sektörü hammadde stok endeksi aylık 5,6 puan artışla %47,8 seviyesinde kaydedildi. Kârlılıklarının azalması sonucu, çelik üreticileri hammadde alımı yapmaya yanaşmadı.

Bunun yanında, eyaletteki hammadde satın alma endeksi aylık 2 puan artışla %52,2’ye yükseldi.

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği Başkanı Chi Guiyou, çelik fiyatlarındaki dalgalanmaların son kullanıcı sektörlerdeki maliyetleri olumsuz etkilediğini ifade etti. Ayrıca, Hebei eyaletinde yer alan üreticilerin, düşük katma değerli ve düşük maliyetli ürünlerin ihracatını azaltmasını ve ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla son kullanıcı ve üreticilerle birlikte çalışmasını istedi.