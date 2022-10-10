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Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Eylül’de %50,7’ye geriledi

Pazartesi, 10 Ekim 2022 12:24:19 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Eylül ayında aylık 3,5 puan düşüşle %50,7 seviyesine geriledi. Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, söz konusu ayda Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi trendinin ise ülkenin geneliyle aynı şekilde aylık 0,5 puan artarak %46,6’ya yükseldiği belirtildi.

Eylül ayında, Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 4,5 puan düşüşle %53,6 seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, eyaletin çelik sektörü yeni ihracat siparişi endeksi aylık 6,8 puan düşüşle %43,2’ye geriledi.

Eylül ayında, Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 2,3 puan düşüşle %54,7 oldu. Çelik üreticileri zarar kaydetti ve bu da üretim faaliyetlerini olumsuz etkiledi.

Bununla birlikte, Hebei eyaletindeki nihai mamul stok endeksi aylık 9,6 puan düşerek %47,5 seviyesinde yer aldı.

Buna ek olarak, Hebei eyaletinin çelik sektörü hammadde stok endeksi aylık 18,4 puan düşüşle %38,4 seviyesine geriledi.

Aynı ayda, eyaletin hammadde satın alma endeksi aylık 12,3 puan düşüşle %54,7 seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında, tekrarlayan Covid-19 vakaları çelik sektörünü olumsuz etkileyecek. Öte yandan, iyileşen talep ise çelik fiyatlarını belirli oranda destekleyebilir.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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