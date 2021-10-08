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Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında %43’e geriledi

Cuma, 08 Ekim 2021 11:51:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Eylül ayında aylık 4,3 puan düşüşle %43 seviyesine geriledi.

Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi trendinin ise söz konusu ayda, aylık 3,2 puan artışla %45’e çıktığı belirtildi.

Eylül ayında, Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi, enerji tüketimini kısıtlamak amacıyla haddeleme faaliyetlerini getirilen kısıtlamalara bağlı olarak aylık 10,7 puan düşüşle %39,1 seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 3,1 puan düşüşle %40,4 oldu.

Bununla birlikte, Hebei eyaletindeki nihai mamul stok endeksi aylık 8,5 puan düşerek %39,1 seviyesine yer aldı.

Ekim ayında, çelik talebinin toparlanması ve Çin hükümetinin, Eylül-Aralık döneminde, ham çelik üretimini 330 milyon mt seviyesinde sabit tutma planı nedeniyle üretim kısıtlamalarının olumsuz etkilerinin sürmesi bekleniyor.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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