Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında %43’e geriledi

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Eylül ayında aylık 4,3 puan düşüşle %43 seviyesine geriledi.
Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi trendinin ise söz konusu ayda, aylık 3,2 puan artışla %45’e çıktığı belirtildi.
Eylül ayında, Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi, enerji tüketimini kısıtlamak amacıyla haddeleme faaliyetlerini getirilen kısıtlamalara bağlı olarak aylık 10,7 puan düşüşle %39,1 seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda, Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 3,1 puan düşüşle %40,4 oldu.
Bununla birlikte, Hebei eyaletindeki nihai mamul stok endeksi aylık 8,5 puan düşerek %39,1 seviyesine yer aldı.
Ekim ayında, çelik talebinin toparlanması ve Çin hükümetinin, Eylül-Aralık döneminde, ham çelik üretimini 330 milyon mt seviyesinde sabit tutma planı nedeniyle üretim kısıtlamalarının olumsuz etkilerinin sürmesi bekleniyor.