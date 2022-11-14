Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ekim’de %45’e geriledi

Pazartesi, 14 Kasım 2022 11:37:37 (GMT+3) | Şanghay

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Ekim ayında aylık 5,7 puan düşüşle %45 seviyesine geriledi. Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, söz konusu ayda Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi trendinin ise ülkenin geneliyle aynı şekilde aylık 2,3 puan düşerek %44,3’e gerilediği belirtildi.

Ekim ayında, Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 11,9 puan düşüşle %41,7 seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda çelik talebi beklendiği kadar iyi olmayarak, yeni sipariş endeksinin düşüş göstermesine yol açtı.

Söz konusu ayda, eyaletin çelik sektörü yeni ihracat siparişi endeksi aylık 5,1 puan düşüşle %38,1’e geriledi. Küresel nihai mamul fiyatlarında görülen düşüş ihracat fiyatlarının önemli oranda gerilemesine neden oldu ve yeni ihracat sipariş endeksini aşağı çekti.

Ekim ayında, Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 7 puan düşüşle %47,7 oldu.

Bununla birlikte, Hebei eyaletindeki nihai mamul stok endeksi aylık 8,8 puan artarak %56,3 seviyesinde yer aldı.

Buna ek olarak, Hebei eyaletinin çelik sektörü hammadde stok endeksi aylık 3,5 puan artışla %41,9 seviyesine yükseldi.

Kasım ayında, zorlu kış mevsimi nedeniyle daha geniş çapta görülebilecek Covid-19 vakaları ve zayıf talep çelik fiyatlarını olumsuz etkileyecek.