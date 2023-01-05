Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Aralık’ta %49,2’ye yükseldi

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Aralık ayında aylık 7,7 puan artışla %49,2 seviyesine yükseldi. Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, söz konusu ayda Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi trendinin ise ülkenin geneliyle aynı şekilde aylık 4,2 puan artarak %44,3’e çıktığı belirtildi.
Aralık ayında, Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 11 puan artışla %50 seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda çelik talebi hükümetin yayımladığı teşvikler sayesinde iyileşti.
Söz konusu ayda, Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 5 puan artışla %45,5 oldu.
Aralık ayında yeni ihracat siparişleri endeksi yurt dışı pazarlarında talebin artması nedeniyle aylık 16,2 puan artarak %45,7 seviyesine yükseldi.
Ayrıca, aynı ayda Hebei eyaletinde nihai mamul stok endeksi aylık 1,4 puan artışla %53,9 oldu.
Söz konusu ayda hammadde stok endeksi ise aylık 9,6 puan artarak %47,7 seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, hammadde arzının sınırlı olması fiyatları destekleyerek Aralık ayında hammadde alım fiyatı endeksinin %32,1 artmasına yol açtı.