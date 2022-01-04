﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Aralık’ta %42,8’e çıktı

Salı, 04 Ocak 2022 12:27:47 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Aralık ayında aylık 1,8 puan artışla %42,8 seviyesine yükseldi.

Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi trendinin ise söz konusu ayda, aylık 2,1 puan artışla %38,7 olduğu belirtildi.

Aralık ayında, Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi geçtiğimiz aya kıyasla değişim göstermeyerek %38,6 seviyesinde yer almaya devam etti.

Söz konusu ayda, eyaletin çelik sektörü yeni ihracat siparişi endeksi aylık 2,3 puan artışla %36,4’e yükseldi. Çevre koruma önlemleri ve yaklaşmakta olan Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, düşüş hızı yavaşlamasına rağmen çelik üretimini olumsuz etkilerken, ülkenin bazı bölgelerinde Covid-19 pandemisinin kötüleşmesi ve nakit akışının yavaşlaması nedeniyle talep cansız seyretmeye devam etti.

Bununla birlikte, Hebei eyaletindeki nihai mamul stok endeksi aylık 5 puan artarak %41,4 seviyesinde yer aldı.

2022 yılının ilk yarısına ilişkin beklentiler olumlu olsa da Ocak ayında çelik talebi, yaklaşmakta olan Çin Yeni Yılı tatili nedeniyle cansız seyretmeye devam edecek. Ancak, çelik arzının sınırlı olması sonucunda aynı ayda Hebei eyaletindeki çelik fiyatları artacak. Söz konusu ayda, Hebei eyaletinde çelik fiyatlarının sınırlı aralıkta dalgalanması bekleniyor.


Etiketler: çelik üretimi  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

31 Ara

MIIT: Çelik üretimi ve üretim kapasitesi 2025 yılına kadar düşürülecek
27 Ara

Çin’in ham çelik üretimi bu yıl %3,3, tüketimi ise %5,5 düşecek
24 Ara

Chengdu ve Chongqing’te raylı taşıma sisteminin uzunluğu 10.000 kilometreye çıkacak
21 Ara

Çin’in gemi üretimi Ocak-Kasım döneminde %7,9 arttı
16 Ara

Çin’in kömür üretimi Ocak-Kasım döneminde %4,2 arttı