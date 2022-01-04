Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Aralık’ta %42,8’e çıktı

Salı, 04 Ocak 2022 12:27:47 (GMT+3) | Şanghay

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Aralık ayında aylık 1,8 puan artışla %42,8 seviyesine yükseldi.

Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi trendinin ise söz konusu ayda, aylık 2,1 puan artışla %38,7 olduğu belirtildi.

Aralık ayında, Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi geçtiğimiz aya kıyasla değişim göstermeyerek %38,6 seviyesinde yer almaya devam etti.

Söz konusu ayda, eyaletin çelik sektörü yeni ihracat siparişi endeksi aylık 2,3 puan artışla %36,4’e yükseldi. Çevre koruma önlemleri ve yaklaşmakta olan Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, düşüş hızı yavaşlamasına rağmen çelik üretimini olumsuz etkilerken, ülkenin bazı bölgelerinde Covid-19 pandemisinin kötüleşmesi ve nakit akışının yavaşlaması nedeniyle talep cansız seyretmeye devam etti.

Bununla birlikte, Hebei eyaletindeki nihai mamul stok endeksi aylık 5 puan artarak %41,4 seviyesinde yer aldı.

2022 yılının ilk yarısına ilişkin beklentiler olumlu olsa da Ocak ayında çelik talebi, yaklaşmakta olan Çin Yeni Yılı tatili nedeniyle cansız seyretmeye devam edecek. Ancak, çelik arzının sınırlı olması sonucunda aynı ayda Hebei eyaletindeki çelik fiyatları artacak. Söz konusu ayda, Hebei eyaletinde çelik fiyatlarının sınırlı aralıkta dalgalanması bekleniyor.