Hebei eyaleti 2021-2025 yılları arasında enerji verimliliğini artıracak

Salı, 28 Aralık 2021 13:24:41 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Hebei eyaleti hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 2016-2020 yılları arasında ham çelik üretim kapasitesinin 82,12 milyon mt ve kok üretim kapasitesinin ise 31,44 milyon mt azaltıldığı belirtildi. Kıyı limanlarında ve yer altı kaynakları bakımından zengin alanlarda yer alan çelik üretim kapasitesi, eyaletteki toplam çelik üretim kapasitesinin %87’sini oluşturuyor.

Öte yandan, 2018-2020 yılları arasında Hebei eyaletinin çelik ve kok sektörlerinde çok düşük karbon salımlı üretime geçişe yönelik 1.058 projeyi hayata geçirdiği öğrenildi.

Hebei eyaletinin çelik sektörü ve diğer başlıca sektörleri, 2025 yılına kadar hedeflenen enerji verimliliği düzeyine ulaşmış olacak.